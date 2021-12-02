Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выиграл первый сет у шведа Микаэля Имера во втором матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 6:4. Россиянин взял две подачи соперника и проиграл одну свою. Он пять раз подал навылет, в то время, как шведу не удалось сделать ни одного эйса. На счету Медведева пять двойных ошибок против двух у соперника. Сет длился 37 минут.

Это второй поединок в рамках матча России и Швеции. В первом Андрей Рублёв вырвал победу у Элиаса Имера — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Таким образом, для выхода России в полуфинал, достаточно, чтобы Медведев выиграл ещё один сет. Если 94-я ракетка мира Имер победит соперника, то полуфиналист определится в парном поединке, где Аслан Карацев и Андрей Рублёв сразятся с Андре Йоранссоном и Робертом Линдстедтом.

Победитель четвертьфинала сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Германией. В другом полуфинале сойдутся Хорватия и Сербия.