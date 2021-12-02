«Валенсия» встречается с клубом четвёртого дивизиона «Утрильяс» в матче 1/64 финала Кубка Испании. В стартовом составе «Летучих мышей» вышел полузащитник сборной России Денис Черышев.

Для 30-летнего хавбека эта игра стала первой в «старте» с 12 сентября. Тогда он появился с первых минут игры с «Осасуной» (4:1) и был заменён из-за травмы в самом конце первого тайма.

После этого Черышев пропустил месяц из-за травмы, вышел на 16 минут игры с «Барселоной» (1:3), снова выбыл на месяц и вернулся на поле только 27 ноября в концовке поединка с «Райо Вальекано» (1:1).

Всего в нынешнем сезоне на счету Черышева шесть матчей и один голевой пас в первенстве Ла лиги.