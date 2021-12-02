Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением об акции протеста в матче 17-го тура чемпионата России против «Ростова». На официальном сайте объединения сообщается, что болельщики покинут трибуны на 60-й минуте в знак протеста против действий полиции в отношении фанатов ЦСКА.

После игры ЦСКА — «Зенит» (0:2) в рамках 16-го тура более 400 поклонников армейцев были задержаны, по официальным данным — за использование на трибунах пиротехники.

Ранее к акции фанатов ЦСКА пообещали присоединиться поклонники «Ростова», «Крыльев Советов» и ряда других клубов, включая даже «Спартак».

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится завтра, 3 декабря, и начнётся в 19:00 по московскому времени. Эта игра станет последней домашней для «Зенита» в РПЛ в 2020 году.