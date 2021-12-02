Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Во втором матче 1/4 финала против Швеции вторая ракетка мира Даниил Медведев в двух сетах обыграл 94-го номера рейтинга ATP Микаэля Имера.

Оба сета завершились со счётом 6:4, причём оба длились одинаковое время — по 37 минут.

Медведев проиграл три своих подачи и взял пять подач соперника. Ему удалось сделать восемь эйсов против одного у Имера, а также Медведев допустил девять двойных ошибок, в то время, как швед — только две.

В первой игре 1/4 финала Андрей Рублёв в трех сетах переиграл Элиаса Имера — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Таким образом, парный поединок, где Аслан Карацев и Андрей Рублёв должны были встретиться с Андре Йоранссоном и Робертом Линдстедтом, не состоится.

Россия в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет с Германией, которая одолела Великобританию (2:1).

В другом полуфинале сыграют Хорватия и Сербия, которые взяли верх над Италией (2:1) и Казахстаном (2:1) соответственно.

Матч Хорватия — Сербия пройдёт 3 декабря, Россия и Германия встретятся 4 декабря, а 5 декабря состоится финал. Все три игры пройдут в Мадриде.