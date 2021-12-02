Определились все полуфинальные пары Кубка Дэвиса-2021. Среди заявленных на турнир игроков полуфинальных сборных четверо входят в топ-20 мирового рейтинга ATP. При этом трое из них представляют Россию. В их число входят Даниил Медведев (номер 2), Андрей Рублёв (номер 5) и Аслан Карацев (номер 18). Четвёртый — серб Новак Джокович, который занимает первое место в рейтинге.

При этом четвёртый номер сборной России Карен Хачанов в рейтинге находится выше, чем все остальные теннисисты полуфиналистов — 29-е место.

Полностью список полуфинальных пар выглядит следующим образом:

Россия: Даниил Медведев (номер 2), Андрей Рублёв (5), Аслан Карацев (18), Карен Хачанов (29), Евгений Донской (173).

Германия: Ян-Леннард Штруфф (51), Доминик Кёпфер (54), Петер Гойовчик (85), Кевин Кравиц (852), Тим Пютц (1196).

Сербия: Новак Джокович (1), Душан Лайович (33), Филип Краинович (42), Миомир Кецманович (68), Никола Чачич (1540).

Хорватия: Марин Чилич (30), Нино Сердарушич (242), Борна Гойо (276), Мате Павич (без рейтинга), Никола Мектич (без рейтинга).

Отметим, что Павич и Мектич не имеют рейтинга в индивидуальном разряде, но при этом в парах они занимают первое и второе место в рейтинге.

Матч Хорватия — Сербия состоится 3 декабря, Россия и Германия встретятся 4 декабря, финал — 5 декабря. Все игры пройдут в Мадриде.