Бывший фигурист сборной России Артур Дмитриев примет участие в чемпионате США, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания страны. 29-летний фигурист числится в списке участников одиночного катания.

Помимо него, в состав участников вошли: Джейсон Браун, Натан Чен, Райан Данк, Митчелл Фрисс, Томоки Хиватаси, Уильям Хаббарт, Лиэм Капейкис, Джмиим Ма, Илья Малинин, Максим Наумов, Ярослав Панио, Себастьен Паяннет, Камден Пулкинен, Эрик Сьоберг, Дин Тран, Пол Юнг, Винсент Чжоу.

Артур Дмитриев ранее выступал за Россию, выиграв в сезоне-2015/16 финал Кубка страны и три международных турнира. На чемпионатах России его лучшим результатом было пятое место.