В Континентальной хоккейной лиге 2 декабря состоялись семь матчей регулярного чемпионата. Закрывала игровой день центральная встреча между ЦСКА и «Локомотивом». Игра завершилась минимальной победой армейцев со счётом 1:0, причём единственную шайбу они провели в овертайме. Победный бросок на 63:10 нанёс Михаил Григоренко с передач Никиты Нестерова и Антона Слепышева.

ЦСКА в таблице Западной конференции догнал лидирующий «Йокерит», набрав 50 очков в 36 матчах. «Локо» идёт шестым на «Западе» с 43 очками в 36 играх.

Открывал же игровой день поединок в Казахстане. «Барыс» уступил дома московскому «Динамо» 2:4. Российская команда повела 3:0 уже к восьмой минуте. Счёт на 19-й секунде открыл Антон Ведин, после него забили Вячеслав Войнов (4-я минута) и Оскар Линдберг (8-я). На 38-й минуте «Барыс» отыграл одну шайбу благодаря броску Коди Куника в большинстве. На 41-й Вадим Шипачёв сделал счёт 4:1, а Кёртис Волк на 49-й установил окончательный результат.

«Автомобилист» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. В первом периоде голов не было забито. Во втором Дмитрий Жукенов (21-я) Григорий Белоусов (31-я) вывели екатеринбуржцев вперёд. Дмитрий Кугрышев на 47-й отыграл одну шайбу. Райан Спунер за 31 секунду до финальной сирены поразил пустые ворота.

«Амур» всухую обыграл «Трактор» — 2:0. Обе шайбы хабаровчане забросили в первом периоде: отличились Иван Николишин (4-я) и Роман Любимов (17-я).

«Металлург» упрочил лидерство на «Востоке», обыграв в гостях «Торпедо» 3:1. На шайбу Кена Агостино (38-я минута) «Магнитка» ответила голом Никиты Коростелёва (39-я) и дублем Семёна Кошелева (49-я и 58-я).

«Куньлунь» одолел «Нефтехимик» 2:1. Все три шайбы заброшены во втором периоде. Райан Спроул открыл счёт (28-я), Рональд Кнот забросил ответную шайбу (32-я), Тайлер Вонг принёс «Ред Стар» победу на 40-й минуте.

Наконец «Сибирь» на выезде одолела «Сочи» 2:1. На голы Михала Чайковски (35-я) и Антона Шенфельда (37-я) «Сочи» ответил броском Никиты Феоктистова (42-я).