Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева считает, что в будущем фигуристки начнут исполнять пятерные прыжки.

«Дальше нас ждут пятерные прыжки. Мне кажется, что это вполне реально, — цитирует официальный сайт МОК Медведеву. — Посмотрите на Юму Кагияму! Он же перекручивает четверной прыжок! Так что я думаю, что вполне скоро мы уже увидим и пятерной прыжок, и четверной аксель.

А теперь девочки прыгают четверные во второй части программы, а реакция на это — «Ну, что-то не очень, она допустила ошибку на выезде».

При этом Медведева отметила, что здоровье спортсменок должно быть на первом месте.