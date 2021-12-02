«Валенсия» вышла в 1/32 финала Кубка Испании. В игре 1/63 финала «Летучие мыши» разгромили клуб четвёртого по силе дивизиона «Утрильяс» со счётом 3:0.

Счёт в первом тайме на 27-й минуте открыл Андре Маркос. На 52-й минуте «Валенсия» получила право на пенальти. Его взялся исполнять хавбек сборной России Денис Черышев. Он не смог реализовать 11-метровый удар, но Юнус Мусах добил мяч в сетку. На 70-й минуте Коба Коиндреди забил третий мяч.

30-летний Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии» впервые с сентября. Он провёл на поле 64 минуты, после чего был заменён на Ману Вальехо.

Своего соперника «Валенсия» узнает по итогам жеребьёвки.