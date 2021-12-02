Новости дня на NVsport: отменён финал Гран-при по фигурному катанию, Россия – в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Финал Гран-при по фигурному катанию отменён. Состоялись мужской и женский спринт на Кубке мира по биатлону. В КХЛ сыграны семь матчей. Эти и другие спортивные новости дня – в дайджесте NVsport.

Панарин заработал два очка в победном матче «Рейнджерс» против «Филадельфии»

Российский игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин помог команде одержать победу во встрече с «Филадельфией Флайерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Нападающий реализовал точный бросок и отличился голевой передачей.

«Детройт» обыграл «Сиэтл» в НХЛ: у Наместникова – гол

Российский форвард Владислав Наместников «Детройт Ред Уингз» забил за команду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игрок поразил ворота «Сиэтл Кракен» в домашней встрече.

Шестеркин стал первой звездой встречи «Рейнджерс»– «Флайерз»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз».

Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии официально отменен

Заключительный японский этап Гран-при по фигурному катанию не состоится в текущем сезоне. Официальную отмену подтвердил Международный союз конькобежцев.

Хаузер выиграла спринт на втором этапе Кубка мира, Миронова — 20-я

Австрийка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Самуэльссон выиграл спринт в Эстерсунде, Латыпов четвёртый

Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Медведев выиграл у Имера и вывел Россию в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.

Фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в игре с «Ростовом»

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением об акции протеста в матче 17-го тура чемпионата России против «Ростова». На официальном сайте объединения сообщается, что болельщики покинут трибуны на 60-й минуте в знак протеста против действий полиции в отношении фанатов ЦСКА.

Итоги дня в КХЛ: ЦСКА обыграл «Локомотив», «Металлург» — «Торпедо»

В Континентальной хоккейной лиге 2 декабря состоялись семь матчей регулярного чемпионата.