Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился двумя шайбами в игре против «Нью-Джерси Дэвилз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Голы форвард помогли команде одержать победу.

Матч в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился триумфом хозяев со счётом 5:2.

Капризов совершил точные броски по воротам дважды: на 8-й и 22-й минутах. На его счету также одна результативная передача. После нее забить смог другой россиянин – Дмитрий Куликов.

Это четвертый матч Капризова, где он набирает минимум три очка. По этому показателю он держится на четвертом месте в лиге и уступает Леону Драйзайтля, Александру Овечкину и Коннору Макдэвиду.

Две оставшихся шайбы записали себе в актив: Рем Питлик и Райан Хартман. Среди проигравших отличились Райан Грейвз и Томаш Татар.