Российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не смогли забить в своих попытках в течение серии буллитов в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго». Их команда упустила шанс на победу.

Игра на домашней арене «Вашингтона» закончилась ничьей при счете 3:3. В овертайме команды не смогли решить исход встречи и определили лучшего – в серии дополнительных бросков по воротам.

Оба российских форварда не реализовали свои попытки. Однако они вместе отличились в основное время. После паса Овечкина Кузнецов забил на 38-й минуте и к тому моменту сравнял счет до 2:2.

Поражение стало вторым подряд для «Вашингтона». При этом команда до сих пор занимает третью строчку Восточной конференции.