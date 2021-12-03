Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду смог дважды забить в игре против лондонского «Арсенала» в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Голы стали 800-м и 801-м за всю его карьеру.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник гостей Эмиль Смит-Роу. В первом же тайме «Манчестер Юнайтед» сравнял результат, благодаря голу Бруну Фернандеша.

Второй тайм запомнился двойным поражением ворот от Роналду. По итогам встречи он остановился на показателе в 801 мяч за всю карьеры, за команду он забил 90 голов.

Разницу в мячах успешно попытался отыграть Эдегор из «Арсенала».

Напомним, на днях у победителей сменился тренерский штаб. Теперь его возглавляет немецкий специалист Ральф Рангник. Однако еще не может находиться на скамейке у поля.