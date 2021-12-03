В норвежском Лиллехаммере стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 3 декабря, пройдут спринтерские гонки свободным стилем.

Квалификационные забеги начнутся в 12:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке здесь с 11:45 по мск.



Сначала на старт выйдут женщины. Шведка Майя Дальквист убежит под 11-м номером, россиянка Наталья Непряева – под 17-м, Юлия Ступак – под 23-м, Христина Мацокина – под 24-м, Татьяна Сорина – под 41-м. Анна Грувихина получила 53-й, а Лидия Васильева – 54-й, Вероника Степанова отправится в гонку под 59-м номером.

Позже начнут забеги мужчины. Второй стартовый номер занял Андрей Ларьков, третий – Сергей Устюгов, десятый –Денис Филимонов. Победитель спринта классическим стилем на первом этапе в Финляндии Александр Терентьев появится под 11-м номером. Сергей Ардашев выйдет под 16-м, Глеб Ретивых – под 25-м, Андрей Мельниченко – под 32-м, Александр Большунов – под 35-м.