Испанский вингер «Манчестер Сити» Ферран Торрес может перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно. Известно, что его договор рассчитан до 2026 года.

По информации в Твиттере инсайдера Николо Скиры, каталонский клуб договорился о всех условиях личного контракта. Он будет заключаться на четыре года и может начаться уже в январе. Сейчас команды обсуждают сумму трансфера 21-летнего игрока.

Торрес заинтересован в смене клуба и работе под руководством Хави. Предполагается, что «Барселона» начала рассматривать его после паузы в переговорах с «РБ Лейпциг» по Дани Ольмо.

В текущем сезоне Торрес принял участие в семи матчах за «Ман Сити» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.