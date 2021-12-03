Российские биатлонисты Тамара Дербушева и Кирилл Стрельцов не смогут принять участие в гонках на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

Известно, что спортсмен не успел восстановиться и до сих пор простужен. Стрельцов чувствовал симптомы болезни еще на въезде в Норвегию, однако его ПЦР-тест был отрицательным. Ранее россиянин отказался от старта в суперспринте 1 декабря.

Дербушева также не выступит на норвежском этапе, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Изначально она получила положительный тест на коронавирус и была изолирована. Предполагалось, что она выйдет на старт при одобрении врачей. Но официальный дедлайн завершения самоизоляции отмечен как суббота и 14:05 по местному времени.

Ранее сообщалось, что биатлонистка чувствует себя хорошо и продолжает тренировки на карантине.

Напомним, в Шушене пройдут спринтерские гонки и масс-старты. Они запланированы на 3 и 4 декабря соответственно.