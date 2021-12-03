Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что собирается принять участие в чемпионате России в декабре в Санкт-Петербурге. Спортсменка хочет выйти на лед, независимо от самочувствия после травмы.

Трусова продолжает набирать форму и подводиться к отборочному старту.

«Конечно, подготовиться хорошо к чемпионату России. Да, восстанавливаюсь, тренируюсь», — рассказала спортсменка в эфире Первого канала.

Напомним, у фигуристки обнаружили травму на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США). Там она выступала со стрессовым переломом стопы. Ей пришлось упростить контент — прыгнуть двойной аксель в короткой программе и всего лишь один четверной прыжок в произвольной. Однако это не помешало опередить всех по сумме на турнире.

После этого старта Трусова отказалась от участия в Гран-при Японии в середине октября.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря. По его итогам будут известны обладатели путевок на Олимпийские Игры-2022 в Пекине.