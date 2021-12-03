Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 3 декабря, сыграет против сербской команды «Црвена Звезда» в регулярном чемпионате Евролиги.

Игра состоится на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге, начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча «Зенит» — «Црвена Звезда» будет доступна здесь с 20:55 по мск.



Команды в последний раз играли между собой в прошлом сезоне, в феврале 2021 года. Тогда матч закончился победой «Зенита» с преимуществом в одно очко: счет на табло был 76:75.

В текущем розыгрыше Евролиги петербургский клуб идет на пятом месте. Они проиграли в последней встрече греческому «Панатинаикосу», хотя до этого побеждали в трех матчах подряд.

Их соперники из Сербии находятся только на 13-й строчке рейтинга. В конце ноября команда уступила казанскому УНИКСу на домашнем паркете.