Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своими впечатлениями о жизни после затянувшейся паузы в спортивной карьере. Она отметила участие в «Ледниковом периоде» и свой новый график.

Фигуристка участвует в проекте в паре с тиктокером Даней Милохиным. По ее словам, ей непривычно кататься в дуэте, ведь она всегда пробовала только одна.

«И еще мне это интересно, потому что у Дани действительно другая жизнь. Я дисциплинированная, потому что я спортсменка, всю свою жизнь я тренировалась и соревновалась», – цитирует Медведеву Olympics.

Девушка заявила, что ей нравится принимать участие в различных проектах. Они позволяют одновременно работать и получать удовольствие от дела. Чемпионка объяснила, что она занималась профессиональным спортом 19 лет. Это ей нравилось, но теперь у нее совсем другая жизнь.

Напомним, Медведева до сих пор не объявляла об официальном завершении спортивной карьеры.