Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина описала тех спортсменок, которым будет сложно работать с главным тренером сборной России Ириной Винер-Усмановой.

Девушка отметила, что изначально не все могут адаптироваться, выдержать нагрузку и стиль общения.

«Тех гимнасток, которые ей не верят, Винер-Усманова не очень любит, потому что они сомневаются в её решении. Она часто объясняет: «Я бы никогда от тебя этого не требовала, если бы не видела, что ты можешь», – приводит слова Авериной РИА Новости Спорт.

Она также добавила, что с Винер получается сделать невероятные вещи. Тренер всегда говорит, выйдет или нет.

Напомним, на Олимпийских Играх-2020 Арина Аверина осталась в шаге от пьедестала в личной дисциплине. На чемпионате мира-2021 она выиграла пять медалей, в том числе – одну золотую награду.