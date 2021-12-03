По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 32930 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 3 декабря выявлено всего 9 736 037 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 8,437 млн человек. Еще 278 857 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 3 декабря в Москве было выявлено 3304 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2609 новых случаях. В Московской области появилось еще 11813 человек, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Самарская область с 897 инфицированными пациентами.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотский АО – 5 человек.