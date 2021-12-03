Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о появлении образов для прокатов. По ее словам, тренер Этери Тутберидзе может вносить незначительные корректировки.

Трусова отметила, что наряд и другие составляющие подбираются индивидуально под каждую программу.

«Для выступлений, конечно, под программы. Так же подбираем макияж и прическу. Образ почти всегда выбираю я, Этери Георгиевна может сказать, понравилось ей или не понравилось, тогда я внесу корректировки», – сказала Трусова в программе «Доброе утро» в эфире Первого канала.

Фигуристка добавила, что ей очень нравится кататься, поэтому выходить на лед – несложно. Она всегда стремится сделать большее, а дальше доверяет судьям.

Ранее стало известно, что Трусова планирует выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре. Это будет ее первый старт после травмы: в октябре она получила стрессовый перелом стопы.