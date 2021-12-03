Интернет сходит с ума. 36-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил дубль в матче против «Арсенала»! Португалец забил 800 голов в карьере и останавливаться не собирается! И это настоящие, «профессиональные» голы, а не та тысяча с лишним, которую насчитали в своё время Пеле на всяких первенствах водокачки. Величие Роналду ещё сильнее бросает тень на мучающегося в «ПСЖ» Лионеля Месси, «Золотой мяч» которому стал главным футбольным скандалом последних месяцев.

Статистика Криштиану впечатляет. 12 голов в 16 матчах за «МЮ» — и это в возрасте, когда многие уже заканчивают карьеру. Кажется, что он в одиночку тащит валящийся по всем фронтам клуб. Да ещё и история такая красивая: вернуться под занавес карьеры в команду, сделавшую его звездой, и с ходу стать её лидером.

Но вот только фанаты звезды «красных дьяволов» не замечают одной очень опасной проблемы, связанной с Роналду. К сожалению, его переход не принёс «МЮ» пользы, а только навредил.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» уже был укомплектован в группе атаки под завязку. К Полю Погба, Бруну Фернандешу, Хуану Мате, Маркусу Рэшфорду, Мэйсону Гринвуду, Антони Марсьялю и Эдинсону Кавани добавились вернувшийся из аренды Джесси Лингард и дорогостоящий новичок Джейдон Санчо. Криштану Роналду не был нужен этому составу и не был нужен Уле-Гуннару Сульшеру. Но был нужен руководству клуба. Здесь сработал ряд факторов: и коммерческая привлекательность бренда «Криштиану Роналду», и громкое имя, и впечатляющая статистика (КриРо в последнем сезоне в «Ювентусе» стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии), и слухи о переговорах с «Манчестер Сити». Кстати, ещё тогда среди болельщиков ходили подозрения, что интерес «горожан» был вбросом от агента Роналду Жорже Мендеша, чтобы взять «МЮ» «на слабо».

Разумеется, Роналду переходил в «МЮ» не для того, чтобы сидеть на лавке. Так что на лавку сел Антони Марсьяль, а Мэйсон Гринвуд отправился конкурировать на фланге.

Был ли такой ход оправданным? Криштиану забивает больше них. Но вот проблема: ему уже 36 лет, и каждый сезон может стать для португальца последним. Это явно не инвестиция в развитие клуба. До этого «МЮ» Сульшера развивался поэтапно, молодёжь постепенно привлекалась к основе и закалялась в боях. В результате это привело к вице-чемпионству в прошлом сезоне.

Роналду же внёс явный дисбаланс в команду. Он просто не вписывается в тактику «МЮ». Это примадонна, который должен быть авторитетом номер один. Раньше невозможно было представить, чтобы Сульшер строил тактику через игру на одного футболиста. В прошлом сезоне после 14 матчей голы у «МЮ» забивали 12 футболистов, в этом – десять, и то первые матчи команда провела без Роналду.

А главная проблема португальца – он не отрабатывает в обороне. Форвард мало двигается, не прессингует, не работает на команду и действует на «чистых» мячах и стандартах. Это его стиль игры, его тактика. И понятно, что если бы он отрабатывал в обороне, то вряд ли сохранил бы голевой запал к 36 годам.

Но вот только если на командах уровня «Ньюкасла» или валящегося «Арсенала» такая игра КриРо прокатывает, то в больших матчах его стиль выходит «МЮ» боком. Собственно, именно это и произошло в играх с «Ливерпулем» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2). В них «МЮ» оказывался при игре в обороне в меньшинстве. А теперь посмотрите на недавнюю игру с лидером АПЛ «Челси», где Майкл Кэррик оставил Роналду в запасе. Команда вела 1:0, а пропустила через пять минут после выхода португальца на замену. Совпадение? Возможно.

И ведь с переходом Криштиану «МЮ» не стал больше забивать. С третьего по 14-й тур (когда португалец вернулся в команду) «Манчестер Юнайтед» забил 18 голов. В прошлом сезоне на этом же отрезке – 24. Тогда лидером команды по голам был Бруну Фернандеш, бивший пенальти и штрафные. Сейчас просто изменился португалец, которому доверяют «стандарты». А мячей стало меньше.

Поневоле вспоминаются фанаты «Ювентуса», которые радовались уходу своего лучшего бомбардира. С приходом Роналду результативность «Юве» не выросла, а наоборот, упала. По большому счёту Криштиану во всех своих клубах является Гамидом Агаларовым для «Уфы» в нынешнем сезоне. Вся команда действует на него, и поймавший кураж форвард наколотил уже 13 голов. Правда, есть одно отличие: и в «Реале», и в «Ювентусе», и в «Манчестер Юнайтед» есть топовые забивные футболисты и без Роналду. В «Уфе» таких бомбардиров нет, потому команда и играет на Агаларова. И без него забивать будет некому. Потеряет ли «МЮ» в атаке без седьмого номера? 24-18 не лгут.

Переход Роналду подорвал ещё и атмосферу в «МЮ». Сперва сам переход против воли Сульшера подставил под сомнение авторитет тренера. А затем и Роналду начал демонстрировать своё влияние.

Первым тревожным звоночком стала эмоциональная речь в перерыве матча Лиги чемпионов с «Аталантой». Португалец разнёс одноклубников в перерыве при счёте 0:2, сказал, что им должно быть стыдно так играть за великий клуб. В итоге «МЮ» выиграл 3:2, причём именно Роналду провёл решающий мяч. Эта история многим показалась красивой, но на самом деле красивого в ней не было ничего: почему-то эмоциональную речь произносил не главный тренер и не капитан, а Роналду.

А во время позорного матча с «Ливерпулем» Роналду после пятого гола начал комично двигать руками. Многие усмотрели в этом издевательство над Сульшером и даже смонтировали два ролика, где тренер и игрок машут руками практически одинаково. Совпадение? Возможно.

Бывший футболист Крис Саттон ещё в октябре, до 0:5 с «Ливерпулем», высказался о Роналду: «Он может стать проблемой для Сульшера. Он будет забивать голы, но если «Манчестер Юнайтед» хочет играть дома более агрессивно, прессинговать, то Роналду прессинговать не будет, так что «МЮ» остается в численном меньшинстве».

Как показала практика, Саттон оказался прав на 100%. Провал «МЮ» привёл к увольнению Сульшера, который до этого выстраивал симпатичный ровный коллектив. Вчера Роналду оформил дубль и принёс «дьяволам» победу над «Арсеналом». Кто-то продолжает им восхищаться. И, наверное, футболист это заслужил. Всё же сохранить спортивное долголетие дорогого стоит. Но почему-то кажется, что его уход пошёл бы «МЮ» на пользу. Новый тренер команды Ральф Рангник вроде бы как должен переманить в клуб Эрлинга Холанна. И это выглядит грамотной инвестицией в развитие клуба и достойной заменой ветерану, которому сейчас идеально подошёл бы переход в родной «Спортинг».