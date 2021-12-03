Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал об отношении к петербургской команде и заверил, что только рад выступать за сине-бело-голубых.

Спортсмен отметил, что горд провести 100 матчей за клуб, объяснил, что ему помогает поддержка всех – от болельщиков до персонала стадиона.

«Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь. До тех пор пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу», — приводит слова Азмуна сайт «Зенита».

Напомним, ранее появлялась информация о желании французского «Лиона» приобрести футболиста. Однако «Зенит» был готов его отдать только на особых условиях. Предполагалось, что до конца сезона он пробудет в аренде в Санкт-Петербурге.