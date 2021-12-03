Александр Большунов недоволен серебром в марафоне, хотя накануне и не планировал бежать. Фото: официальный "Инстаграм" ЧМ

Александр Большунов недоволен серебром в марафоне, хотя накануне и не планировал бежать. Фото: официальный "Инстаграм" ЧМ

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере началась квалификация в спринте свободным стилем среди женщин и мужчин.

Старт соревнований назначен на 12:00 по московскому времени. Финальная часть запланирована на 14:10 по мск.

Прямую трансляцию турнира можно посмотреть по ссылке здесь.

Сначала на старт выйдут женщины. Шведка Майя Дальквист убежит под 11-м номером, россиянка Наталья Непряева – под 17-м, Юлия Ступак – под 23-м, Христина Мацокина – под 24-м, Татьяна Сорина – под 41-м. Анна Грувихина получила 53-й, а Лидия Васильева – 54-й, Вероника Степанова отправится в гонку под 59-м номером.

Далее выступят мужчины: они начинают забеги спустя 40 минут. Второй стартовый номер занял Андрей Ларьков, третий – Сергей Устюгов, десятый –Денис Филимонов. Победитель спринта классическим стилем на первом этапе в Финляндии Александр Терентьев появится под 11-м номером. Сергей Ардашев выйдет под 16-м, Глеб Ретивых – под 25-м, Андрей Мельниченко – под 32-м, Александр Большунов – под 35-м.