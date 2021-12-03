Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершил самоизоляцию спустя два дня после положительного теста на коронавирус. Баскетболиста уже жду на площадке.

По информации пресс-службы НБА, перед игрой с «Сакраменто Кингз» спортсмен прошел очередное тестирование, и его результат показал наличие инфекции в организме.

Известно, что Леброна Джеймса сразу изолировали и доставили в Лос-Анджелес на частном самолете. После прибытия он снова сдал тест, но уже получил отрицательный вариант. Поэтому ему разрешили прекратить самоизоляцию.

Команда рассчитывает на Леброна Джеймса в матче с «Лос-Анджелес Клипперс». Игра состоится 4 декабря в 06:00 по московскому времени на домашнем паркете «Лейкерс».