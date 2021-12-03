Сегодня, 3 декабря, петербургский СКА дома сыграет с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке здесь.

Последний раз команды встречались в октябре текущего года. Сначала клуб из Финляндии обыграл петербуржцев в овертайме (5:4) на своей площадке, спустя четыре дня проиграл на выезде 0:2.

Два дня назад СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 2:1. Ранее уступил дома «Северстали» 1:3. К этой встрече команда Брагина подходит в неопределенности.

«Йокерит» выиграл два своих последних матча. Сначала они одержали победу над ярославским «Локомотивом», затем над подмосковным «Витязем».