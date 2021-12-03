Российские лыжницы Татьяна Сорина и Христина Мацокина стали единственными представительницами от страны, кому удалось пробиться в следующую стадию соревнований на Кубке мира в Лиллехаммере. Они выступят в четвертьфинале лыжного спринта свободным стилем.

По итогам пролога, первое время показала шведская спортсменка Майя Дальквист. Лучшей из россиянок стала Христина Мацокина, показав 18-й результат. Ее отставание от победительницы – 7,65 секунды. Также в тридцатку попала Татьяна Сорина. Она завершила первый забег с 26-м временем и отставанием в 9,23 секунды.

Далее в прологе стартуют мужчины. Второй номер занял Андрей Ларьков, третий – Сергей Устюгов, десятый –Денис Филимонов. Победитель спринта классическим стилем на первом этапе в Финляндии Александр Терентьев появится под 11-м номером. Сергей Ардашев выйдет под 16-м, Глеб Ретивых – под 25-м, Андрей Мельниченко – под 32-м, Александр Большунов – под 35-м.

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