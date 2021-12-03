Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не примут участия в 1/4 финала спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Норвегии. Спортсменки показали только 41-й и 31-й результаты соответственно.

Для прохождения в следующую стадию соревнований россиянки должны были попадать в топ-30.

В прологе первой стала шведка Майя Дальквист. Ей Ступак проиграла 10,64 секунды, а Непряева уступила 12,14 секунды.

В 1/4 финала пробились две представительницы России – Татьяна Сорина и Христина Мацокина. У первой – 26-й результат и отставание в 9,23 секунды, у второй – 18-й результат и 7,65 секунды.

Спортсменки выбрали третий и четвертый забег в 1/4 финала. Соревнования женщин продолжатся после завершения пролога у мужчин. Прямая трансляция турнира доступна по ссылке здесь.