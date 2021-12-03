Сегодня, 3 декабря, сборная России проведёт первый матч на чемпионате мира по гандболу среди женщин. В преддверии старта российской команды NVsport рассказывает главные подробности турнира.

Где и когда пройдёт ЧМ по гандболу?

В 2021 году чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит в Испании. Турнир принимают четыре города: Лирия, Гранольерс, Кастельон и Торревьеха. ЧМ уже стартовал 1 декабря, завершится он 19 декабря финальным матчем.

С кем играет сборная России?

Женская сборная России попала в группу B с Камеруном, Сербией и Польшей. Игры группы пройдут в Лирии. Календарь игр россиянок следующий:

3 декабря, 20:00 (время московское). Россия – Камерун

5 декабря, 20:00. Польша – Россия

7 декабря, 20:30. Россия – Сербия

Какой формат ЧМ по гандболу?

32 сборные разделены на восемь групп по четыре команды. В следующий раунд выходят по три лучшие команды из каждой группы по итогам однокругового раунда. Последние восемь мест примут участие в утешительном турнире, 24 сборные выйдут в главный раунд.

В главном раунде команды сформируют четыре группы. В группу I войдут команды из групп A и B, в группу II – C и D, в группу III – E и F, в группу IV – G и H. Матчи первого этапа идут в зачёт, так что команды группы A сыграют в главном раунде только с группой B, группа C – с группой D и так далее.

Если Россия пройдёт в следующий этап, ей предстоят поединки с тремя из четырёх команд группы A: Франция, Черногория, Ангола, Словения.

По две лучшие команды в каждой из четырёх групп выйдут в четвертьфиналы, которые уже будут разыграны по обычной схеме плей-офф. Матчи группы I, а также весь плей-офф, включая финал, пройдут в Гранольерсе.

Кто тренирует сборную России?

В сентябре новым главным тренером женской сборной России назначена Людмила Бодниева. Она входила в тренерский штаб команды на Олимпийских играх в Токио, а также была ассистенткой в женском ЦСКА, который выиграл чемпионат России и вышел в Финал четырёх Лиги чемпионов. Опыта самостоятельной работы у 43-летней Бодниевой нет. В качестве игрока она дважды выигрывала чемпионат мира – в 2001 и 2005 году.

Кто сыграет за сборную России на ЧМ по гандболу?

В состав команды вошли:

Вратари: Каплина, Лагина

Левые крайние: Горшкова, Маркова

Правые крайние: Манагарова, Фомина

Линейная: Илларионова

Правые полусредние: Зеленкова, Скоробогатченко, Щербак

Левые полусредние: Корнеева, Михайличенко, Никитина

Разыгрывающие: Ильина, Сабирова, Кирдяшева, Таженова, Фролова

Сможет ли сборная России стать чемпионом мира?

Россиянки в последние годы стабильно входят в число ведущих гандбольных команд мира. За последние пять лет они выиграли Олимпиаду-2016, взяли серебро Игр-2020 и Евро-2018, а также бронзу ЧМ-2019. Однако у команды бывали и неудачи. Так на последнем чемпионате Европы сборная заняла только пятое место. Главная же проблема: обновлённый состав команды. В него не вошли некоторые ведущие гандболистки, добывавшие летом серебро Олимпиады в Токио. В их числе основной вратарь Анна Седойкина, завершившая карьеру Полина Кузнецова, а также суперзвезда Анна Вяхирева, приостановившая выступления.

Шансы выиграть ЧМ у России невелики, но за медали команда способна побороться.

Сможет ли Россия выступить под своим флагом и гимном?

Двухлетняя дисквалификация, которую Спортивный арбитражный суд наложил на Россию в декабре 2020 года, распространяется на все чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпиады. Таким образом, на турнир поедет не сборная России, а команда Федерации гандбола России. Вместо триколора у команды будет флаг федерации.

Кто фаворит ЧМ по гандболу?

Главным фаворитом букмекеры называют сборную Норвегии. Коэффициент на её победу составляет 2,40. Также велики шансы у Франции – 4,50. Шансы России оцениваются в 10,00.

Где смотреть ЧМ по гандболу?

Прямые трансляции чемпионата мира по гандболу среди женщин доступны на телеканале «Матч! Игра», а также на сайте Sportbox.