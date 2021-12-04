Сегодня, 4 декабря, состоятся три матча 17-го тура чемпионата России по футболу. Во время игр состоятся акции протеста фанатов. Болельщики большинства клубов покинут трибуны в знак солидарности с поклонниками ЦСКА, которые были задержаны после игры с «Зенитом». Напомним, после матча 16-го тура ЦСКА — «Зенит» (0:2) более 400 фанатов были доставлены в полицию. Им ставили в вину использование пиротехники на игре.

В стартовой игре дня «Крылья Советов» примут ЦСКА. Игра стартует в 14:00 по Москве. Самарцы успешно провели первый круг и могли закончить его даже в зоне еврокубков. «Крылья» не проигрывают четыре игры в РПЛ подряд, правда, в двух последних, сыграли вничью с двумя аутсайдерами — «Уралом» (1:1) и «Нижним Новгородом» (0:0). Последнее поражение самарцы потерпели как раз в матче с ЦСКА 23 октября (1:3). После 16 туров команда с 24 очками идёт на восьмом месте в таблице.

ЦСКА занимает шестое место и также имеет в активе 24 очка. Подопечные Алексея Березуцкого набрали только одно очко в четырёх последних играх и последний раз побеждали как раз «Крылья Советов» в той самой игре 23 октября.

В 17:00 на поле «Открытие Арены» выйдут «Спартак» и «Ахмат». Грозненская команда выиграла три последних матча и расположилась в таблице между ЦСКА и «Крыльями Советов» на седьмом месте, имея в активе также 24 очка. «Спартак» идёт десятым с 20 очками. Подопечные Руя Витории не побеждают в РПЛ шесть игр подряд, а последний раз выигрывали как раз у «Ахмата» 3 октября (1:0). Во всех турнирах «Спартак» победил только один раз за последние девять игр — 2:1 с «Наполи» в Лиге Европы.

Завершит игровой день ещё одна встреча в Москве: «Локомотив» примет «Урал». Матч стартует в 19:00 по московскому времени. Железнодорожники остались без вратаря и капитана команды Гильерме, который перенёс операцию на ахилле. «Локо» в РПЛ не побеждает три игры подряд, а во всех турнирах — пять игр, причём в последних трёх потерпел поражения. «Урал» не может победить в РПЛ шесть матчей, причем последние четыре завершил вничью.

«Локо» в таблице занимает четвёртое место с 25 очками, на один балл обходя ЦСКА, «Ахмат» и «Крылья». «Урал» замыкает таблицу с 13 очками. Екатеринбуржцы — абсолютно худшие в чемпионате по забитым мячам — 7, в два раза меньше, чем у предпоследних «Химок» (14). При этом по пропущенным голам (17) команда делит второе место с «Зенитом», «Краснодаром» и «Крыльями Советов» и уступает только ЦСКА (16).