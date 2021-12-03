Сегодня, 4 декабря, сборная России по теннису сыграет в полуфинальном матче Кубка Дэвиса. Соперником команды Шамиля Тарпищева станет Германия.

Сборная России в групповом раунде обыграла Эквадор (3:0) и предыдущих чемпионов сборную Испании (2:1). В 1/4 финале россияне обыграли Швецию 2:0. Это единственный четвертьфинал, в котором победитель определился уже после двух игр.

Германия в групповом раунде одолела Сербию и Австрию с одинаковым счётом 2:1. В 1/4 финала немцы взяли верх над Великобританией 2:1.

В состав сборной России входят: Даниил Медведев (второй номер рейтинга ATP), Андрей Рублёв (номер 5), Аслан Карацев (номер 18), Карен Хачанов (номер 29) и Евгений Донской (номер 173).

Это сильнейший состав на турнире. Помимо России, теннисисты из топ-10 мирового рейтинга есть только у Сербии (номер 1 Новак Джокович) и Италии (номер 10 Янник Синнер). Среди всех полуфиналистов в топ-20 рейтинга входят четыре теннисиста, из них трое выступают за Россию (ещё один — Джокович).

Сборная Германии выставила на турнир следующий состав: Ян-Леннард Штруфф (номер 51), Доминик Кёпфер (номер 54), Петер Гойовчик (номер 85), Кевин Кравиц (номер 852) и Тим Пютц (номер 1196).

Первая партия полуфинального матча намечена на 15:00 по московскому времени.