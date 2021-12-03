Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин покинет нынешний клуб в зимнее трансферное окно. Предполагается, что он уедет играть в Россию или в Объединённые Арабские Эмираты.

По информации Corriere Dello Sport, Кокорин должен перебраться в новую команду в ближайшее время. Известно, что в подписании контракта с Кокориным заинтересованы отечественные клубы и функционеры с Ближнего Востока.

Кокорин пришел в «Фиорентину» из московского «Спартака». Его соглашение с итальянцами рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в четырёх матчах Серии А и не показал результативных действий. 30 ноября в игре против «Салернитаны» Кокорин вышел на поле впервые за два месяца. На 90-й минуте он сменил в составе Хосе Кальехона.