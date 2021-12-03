Сегодня, 3 декабря, состоится шестая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

Белыми в этой партии будет играть Карлсен. Прямой эфир партии будет доступен на YouTube-канале ФИДЕ:

Начало игры — в 15:30 по московскому времени.

Все первые пять партий матча Карлсена и Непомнящего завершились вничью — 2,5:2,5.

Всего будет сыграно 14 партий с классическим контролем времени: два часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов, наконец, ещё 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. В случае ничьей состоится тай-брейк: четыре партии в быстрые шахматы (25 минут на партию, с добавлением 10 секунд за ход).

При равенстве на тай-брейке будет сыгран блиц – 5 минут на партию с добавлением 3 секунд за ход. Если и он завершится вничью, то соперникам предстоит армагеддон: 5 минут на партию у белых, 4 – у чёрных, но последних устроит и ничья.

Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году и в четвёртый раз проводит защиту титула. Ранее он обыграл Вишванатана Ананда, Сергея Карякина и Фабиано Каруану.