Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в нескольких регионах страны. По ее словам, особенно напряженная обстановка появилась в четырех субъектах.

Однако она отметила не только отрицательные моменты, но и позитивное продвижение статистики. Такая ситуация складывается также в нескольких регионах.

«Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской области, Республике Чечня», – приводит слова Голиковой РИА Новости.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе будет составлять год с даты выздоровления.