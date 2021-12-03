Российские лыжницы не смогли пробиться в полуфинальные забеги в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

На этапе квалификации выбыли Юлия Сорина (31-е место), Вероника Степанова (40-е), Наталья Непряева (41-е), Анна Грухвина (57-е) и Лилия Васильева (59-е). В топ-30 прошли лишь Христина Мацокина (18-е место) и Татьяна Сорина (26-е).

В своём четвертьфинальном забеге Мацокина стала последней, уступив победительнице целых четыре секунды. Татьяна Сорина заняла пятое место с отставанием 2,4.

Позднее на этапе состоятся спринтерские забеги у мужчин. В четвертьфиналах выступят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Глеб Ретивых и победитель спринта на прошлом этапе Александр Терентьев.