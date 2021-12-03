Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может получить предложение о смене команды от одного из клубов со своей Родины.

Известно, что бразильский «Фламенго» планирует усилить оборону и рассматривает защитника сине-бело-голубых, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на инсайдера Жонаса Стелманна.

Отметим, что подробности будущей сделки пока неизвестны. Пока трансферная стоимость Дугласа Сантоса достигает 16 миллионов евро. Его соглашение с петербургским клубом действует до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах за «Зенит» и отдал две голевые передачи. Также спортсмен является чемпионом домашних Олимпийских Игр-2016 года в Рио-де-Жанейро в составе национальной сборной.