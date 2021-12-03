Легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший приедет в Россию для презентации нового авторского фитнес-проекта. Официальная презентация Mayweather Boxing + Fitness состоится в Санкт-Петербурге и Москве. Также состоится открытие двух спортивных клубов в России по франшизе.

11 декабря Мейвезер приедет на открытие нового фитнес-клуба в Петербург. Расположен он на базе спортзала Федерации бокса Санкт-Петербурга на улице Байконурская, 22. На следующий день Флойд посетит аналогичную церемонию 12 декабря. Также Мейвезер в рамках открытия клубов проведет две тренировки.

Проект Mayweather Boxing + Fitness включает в себя использование уникальных методик и программ тренировок, разработанных самим чемпионом на основе его собственного опыта.

Флойд Мейвезер – бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях и лучший боксёр вне зависимост от весовых категорий по версии журнала The Ring. На профессиональном ринге он провёл ровно 50 боёв с 1996 по 2017 год и во всех одержал победы (27 нокаутом).