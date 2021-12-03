Александр Большунов стал единственным представителем России, сумевшим пробиться в полуфинал спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса стал в своём четвертьфинальном забеге вторым, отстав от норвежца Эвена Нортуга на 0,18 секунды.

Сергей Устюгов в своём четвертьфинале занял четвёртое место с отставанием 0,89. Глеб Ретивых занял третье место, отстав на 0,60 секунды от победителя и на 0,27 от проходного второго места.

Сенсационный победитель спринта на первом этапе Кубка мира в финской Руке Александр Терентьев на этот раз также вылетел уже на стадии 1/4 финала. Он отстал от проходной второй позиции всего на 0,16 секунды.

Большунов побежит во втором полуфинале со шведом Маркусом Грате, финном Лаури Вуориненом, американцем Джеймсом Скунмэйкером и норвежцами Финном Крогом и Эриком Вальнесом.