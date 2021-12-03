Сегодня, 3 декабря, петербургский «Зенит» примет «Ростов» в первом матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире можно увидеть здесь, ее покажет телеканал Матч ТВ.

У «Зенита» до сих пор травмированы два игрока. На поле не выйдут полузащитник Вендел и голкипер Станислав Крицюк – у обоих травма ноги. Известно, что вратарь недавно перенес операцию на колене.

Соперники из Ростова перед игрой остались без шведа Армина Гиговича (травма ноги), россиян Павла Мамаева (ахилл) и Николая Пояркова.

В текущем сезоне петербуржцы лидируют в таблице РПЛ, гости держатся только на 11-й позиции.