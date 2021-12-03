Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме выбыл из состава на время реабилитации после операции. Известно, что он может не появиться в воротах несколько месяцев.

По информации пресс-службы железнодорожников, голкипер перенес хирургическое вмешательство на голеностопном суставе в одной из финских клиник. Они же сообщают, что он пропустит 3-4 месяца.

Ранее сам футболист рассказал об успешном результате операции. Он также пообещал вернуться на поле.

Напомним, Гильерме получил травму в домашнем матче против «Ахмата» 20 ноября. Тогда хозяева проиграли со счетом 1:2.

Сейчас место в воротах занимает 17-летний Даниил Худяков. В этом сезоне он дебютировал в еврокубках и несколько раз появился во встречах РПЛ. Однако ему еще не удалось провести успешную игру.