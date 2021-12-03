Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере. В своём полуфинальном забеге он пришёл к финишу третьим, отстав от шведа Маркуса Грате на 0,40 секунды, а от финна Лаури Вуоринена — на 0,14.

В число двух лучших из занявших более низкие места Большунов также не прошёл: в финале побегут сразу четыре участника другого полуфинала. От лаки-лузера Томаса Хелланда Ларсена Большунов отстал почти на секунду — 2:52.89 против 2:51.99.

Большунов был последним представителем России в спринте. Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале.

В финале примут участие норвежцы Йоханнес Клэбо, Хавард Таугбоэль и Томас Хелланд Ларсен, швед Маркус Грате, финн Лаури Вуоринен и француз Ришар Жове.