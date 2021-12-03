Российский биатлонист, чемпион мира в эстафетной гонке Антон Бабиков высказался о своём победном выступлении в спринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

Спортсмену удалось показать чистую стрельбу на обоих рубежах и показать первое время на дистанции 10 километров.

Слова Бабикова цитирует официальный сайт Международного союза биатлонистов.

«В прошлых гонках я был не в лучшем состоянии, не мог найти свою стрельбу. Сегодня моей целью было стрелять чисто. На обоих рубежах я действовал медленно, но самым важным было сделать ноли», — сказал биатлонист.

По словам Бабикова, ему удалось продемонстрировать хороший ход благодаря помощи команды на каждой части дистанции.

Отметим, в этом сезоне Антон Бабиков сумел отобраться в сборную России на этапы Кубка IBU.