Российский биатлонист, чемпион мира в эстафетной гонке Антон Бабиков высказался о своём победном выступлении в спринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Спортсмену удалось показать чистую стрельбу на обоих рубежах и показать первое время на дистанции 10 километров.
Слова Бабикова цитирует официальный сайт Международного союза биатлонистов.
«В прошлых гонках я был не в лучшем состоянии, не мог найти свою стрельбу. Сегодня моей целью было стрелять чисто. На обоих рубежах я действовал медленно, но самым важным было сделать ноли», — сказал биатлонист.
По словам Бабикова, ему удалось продемонстрировать хороший ход благодаря помощи команды на каждой части дистанции.
Отметим, в этом сезоне Антон Бабиков сумел отобраться в сборную России на этапы Кубка IBU.
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