Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян высказался о том, что он уверен в том, что Россия успешно пройдёт два раунда стыковых матчей и выйдет на чемпионат мира 2022 года.

Слова Захаряна цитирует портал Sport24. По мнению футболиста, сборная России сможет пройти и команду Польши в первом раунде стыков, и победителя пары Чехия — Швеция во втором раунде. «А что, там какие-то другие люди играют?», — сказал Захарян.

В ответ на реплику о том, что за сборную Польши выступает форвард Роберт Левандовски, Захарян подчеркнул, что тренер скажет, как можно его сдержать. «У нас тоже есть козыри», – сказал Захарян.

Напомним, на ЧМ-2022 получит путевку только одна команда из этой четверки.