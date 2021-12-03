Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал информацию об уходе форварда из клуба.

«Пока Александр игрок «Фиорентины». Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России, — цитирует Sport24 Бердышева. — Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды. Кокорин — игрок «Фиорентины». Между прочим, последнее время он выходит и играет. Мы вообще ничего сейчас не рассматриваем, играем в «Фиорентине».

30-летний Кокорин в нынешнем сезоне четырежды выходил на замену в концовках встреч чемпионата Италии. В общей сложности на его счету 32 минуты на поле. С 3 октября по 30 ноября форвард не выходил на поле из-за мышечной травмы и появился только на последних минутах встречи с «Сампдорией» (3:1).

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, подписав контракт на три с половиной сезона.