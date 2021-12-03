Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла женскую спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

Оба огневых рубежа Шевченко прошла без промахов, дистанцию в 7,5 километра она преодолела за 21 минуту и 30,2 секунды. В тройку призёров гонки также попали норвежка Каролин Эрдал, она проиграла 1,2 секунды лидеру с чистой стрельбой. На третьем месте француженка Паула Боте — 4,3 секунды отставания, также без ошибок на рубежах.

Россиянка Екатерина Носкова заняла 6-е место (1 промах, 44,3 секунды отставания). Лишь на 24-м месте расположилась Анастасия Гореева с тремя промахами и полутораминутным отставанием. На 25-м месте оказалась Евгения Буртасова (Павлова) — полторы минуты и один промах. На 39-м месте расположилась Наталья Гербулова: более двух минут отставания и три ошибки на рубежах.