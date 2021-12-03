«Зенит» уступил «Сочи» в матче 18-го тура первенства молодёжной лиги — 2:4. Петербуржцы за первый тайм дважды повели в счёте. На 11-й минуте Владислав Саус открыл счёт, через минуту Максим Колмаков забил ответный мяч. На 22-й Рони Михайловский снова вывел «Зенит» вперёд. На 28-й Аркадий Солоп сравнял счёт, на 35-й Колмаков оформил дубль. Окончательный результат установил Захар Фёдоров на 79-й минуте.

В таблице группы B молодёжного первенства «Сочи» догнал «Зенит» по очкам — у обеих команд стало по 31 баллу. Южане обошли петербурскую команду по очным встречам и финишировали на четвёртом месте. «Зенит» стал пятым.

В молодёжном первенстве завершился первый этап. По его итогам команды из групп A и B будут распределены на верхнюю и нижнюю группы — по пять в каждой.

За места с первого по десятое будут бороться: ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Рубин», «Ростов», «Локомотив», «Чертаново», «Сочи» и «Зенит».

Места с 11-го по 20-е разыграют: «Нижний Новгород», «Строгино», «Академия Коноплёва», «Урал», «Уфа», «Краснодар», «Ахмат», «Химки», «Арсенал», «УОР №5».