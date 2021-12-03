Петербургский футбольный клуб «Зенит» начал встречу против «Ростова» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Встречу судит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Ему будут помогать на боковых линиях Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, резервным арбитром матча назначен Ян Бобровский. На VAR будут работать сразу трое специалистов: Евгений Турбин, Екатерина Курочкина и Александр Богданов.

На данный момент петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, после 16 туров у команды Сергея Семака в активе 36 очков. «Ростов» пока держится только на 11-й позиции с 17-ю очками в своей копилке.