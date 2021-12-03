Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Дина и Аверины в интервью «РИА Новости» ответили на вопрос по поводу фавориток в женском фигурном катании на Олимпиаде-2022. Прославленные гимнастки считают, что фаворитками турнира будут ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева и Анна Щербакова.

«Все достойны, сложно выбрать тех, кто поедет на Олимпиаду, — добавила Арина Аверина. — Есть же еще Саша Трусова, Майя Хромых, жалко, что Даша Усачева получила травму недавно. И, конечно, (Елизавета) Туктамышева, к которой большое уважение».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Россия впервые в истории получила максимальную квоту в фигурном катании: по три путёвки в каждой дисциплине.