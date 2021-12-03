Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу с «Црвеной Звездой» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Сибур-Арены», прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Команды в последний раз играли друг против друга в прошлом розыгрыше Евролиги, матч состоялся в феврале 2021 года. Тогда игра закончилась победой «Зенита» с преимуществом в одно очко: счёт на табло был 76:75.

В турнирной таблице «Зенит» пока располагается на 5-й строчке, в последнем туре команда Хави Паскуаля проиграла греческому «Панатинаикосу», а до этого шла на серии из пяти побед подряд. «Црвена Звезда» идёт на 13-м месте, в последние три матча в регулярном чемпионате сербы проиграли.